Украинская певица Ани Лорак во время поездки в машине продемонстрировала силу привлекательности
Популярная исполнительница все чаще показывает в разделе Стори в Инстаграм, как проводит свои будни вне работы. Поскольку Лорак привыкла молчать о своей личной жизни, чтоб хоть как-то подогреть интерес к себе, она начала публиковать Стори со своих поездок.
В этот раз Каролина показала свой лук дня и даже одарила фанатов шуточными воздушными поцелуями на камеру. В белой рубашке с неприлично глубоким вырезом звезда даже не смогла скрыть свои формы. Хотя саму звезду это, похоже, не особо заботит.
Кокетливо улыбаясь на камеру, звезда показала также обстановку, в которой находится и пожелала всем хорошего дня. Таким образом звезда продемонстрировала новый образ, хотя и не стала раскрывать, куда направляется после светских мероприятий.
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Также напомним, после отпуска на Мальдивах, Лорак блистала во всей красе. В укороченной кофте с черно-белым принтом и рукавами с острыми воланами, а также кожаных брюках с высокой талией звезда прошлась по красной дорожке. Также артистка сменила прическу. Вместо удлиненного каре Лорак предпочла длинные ровные пряди, завязанные в высокий хвост.
«очень понравился образ! 😍 голосую за Вас каждый день, вы обязаны забрать все награды! ❤️ верю и восхищаюсь. 🙏; очень красивый образ! вы шикарно выглядите🖤; А фото с Серёжей!!!🥺🥺🥺; самая красивая ❤️; Красотка наша 😍😍😍; Ты леди Космос, а фигура - искушение 🔥 С тобой никто не сравнится, Солнце ❤️ Спасибо, что ты есть у нас ❤️ Ты всегда будешь номер 1, мы гордимся тобой, золотая девочка ❤️", - ответили в сети.
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