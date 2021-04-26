Популярная украинская певица Ани Лорак в спортивном комбинезоне не стала прятать свою фигуру

Не так давно звезда рассказала, как отправилась на райский отдых на Мальдивы, где покоряет поклонников модными образами в купальниках. Все пикантные кадры стали редкостью для звезды, ведь она редко публикует что-то личное и часто пользуется фильтрами.

Ани Лорак отлично провела время в отпуске и смогла доказать, что привела свою фигуру в порядок. Теперь звезда поддерживает форму в нужном ей образе и старается не поднимать тему ухода за собой, не смотря на то, что ее часто об этом спрашивают. При этом Каролина показала в разделе Стори, как выглядит ее фигура без фильтров.

В сером комбинезоне, полностью обтягивающем ее фигуру, звезда не стала скрывать достоинства и с гордостью вильнула бедрами, крутясь перед камерой, словно модель. Под песню "Я пришла проститься..." Каролина с завязанными волосами и без украшений прошлась по просторной комнате и повернулась спиной, доказывая, что заметно похудела даже после отдыха.

Также на своей странице в Инстаграм она опубликовала небольшое видео, отснятое на роскошном пляже. В ролике звезда прогулялась на побережье, нескромно виляя бедрами.

Это и смутило поклонников, не ожидавших увидеть что-то столь пикантное. Многие обратили внимание на пышную форму бедер звезды, которые, по их мнению, раньше выглядели совсем по-другому:

«интересно что сделала с бёдрами, но очень красиво 😍; Камеру забыла протереть что ли🙄; красиво конечно, но похоже на Кардашьян; Кто нибудь скажет,откуда такие бёдра? Красиво конечно...но вроде их не было...; Нечего себе ляжечки 😮; Бёдра ,мама не горюй 😮; Каролиночка, каждое твое фото, как сброшенная бомба: убивает наповал! Такое ощущение, что Лорак попала в какое-то болото и не может выбраться».

Напомним, 42-летняя Ани Лорак поразила дерзким образом в Красном: "что же мучаете нас?".

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