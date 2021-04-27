Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова стала популярною актрисою серед українців після роботи в проектах "Квартал 95". Красуня зібрала сотні тисяч фанатів, які стежать за дівчиною в Instagram, де зірка часто публікує цікаві образи і просто кадри з особистого життя.
"Минулої ночі", - написала Світлана під фото.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Красиво як"," Світлана, ви неймовірні"," шикарний образ", " Іноді я шкодую, що не народилася чоловіком! Я б таку красу не пропустила", "Все Буде Добре, непримітно", " ви прекрасні!!", "Ікона жіночності", " Краса у всьому!", "Шикарне фото шикарної жінки", " вишуканість і витонченість... Чорно-білий дует...", "Яка ж ви красива, Світлана", "яка ж Ви чудова", "це занадто красиво".
Ми писали, що актриса Світлана Ходченкова підкорила красою на новому фото.
Перед численною армією шанувальників зірка фільмів" Квартал 95 " постала в незвичайному образі. Вона сиділа в довгій чорній сукні, верх якої складався з сітки.
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