Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова стала популярною актрисою серед українців після роботи в проектах "Квартал 95". Красуня зібрала сотні тисяч фанатів, які стежать за дівчиною в Instagram, де зірка часто публікує цікаві образи і просто кадри з особистого життя.

"Минулої ночі", - написала Світлана під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красиво як"," Світлана, ви неймовірні"," шикарний образ", " Іноді я шкодую, що не народилася чоловіком! Я б таку красу не пропустила", "Все Буде Добре, непримітно", " ви прекрасні!!", "Ікона жіночності", " Краса у всьому!", "Шикарне фото шикарної жінки", " вишуканість і витонченість... Чорно-білий дует...", "Яка ж ви красива, Світлана", "яка ж Ви чудова", "це занадто красиво".

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Перед численною армією шанувальників зірка фільмів" Квартал 95 " постала в незвичайному образі. Вона сиділа в довгій чорній сукні, верх якої складався з сітки.

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