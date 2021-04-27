Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова стала популярной актрисой среди украинцев после работы в проектах "Квартал 95". Красотка собрала сотни тысяч фанатов, которые следят за девушкой в Инстаграм, где звезда часто публикует интересные образы и просто кадры из личной жизни.

"Прошлой ночью", - написала Светлана под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красиво как", "Светлана, вы невероятны", "Шикарный образ", "Иногда я жалею, что не родилась мужчиной! Я бы такую красоту не пропустила", "Все будет хорошо, неприметно", "Вы великолепны!!", "Икона женственности", "Красота во всем!", "Шикарное фото шикарной женщины", "Изысканность и изящность... Черно- белый дуэт...", "Какая же Вы красивая, Светлана", "какая же вы Восхитительная", "Это слишком красиво".

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Перед многочисленной армией поклонников звезда фильмов "Квартал 95" предстала в необычном образе. Она сидела в длинном черном платье, верх которого состоял из сетки.

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