Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов фильмов "Квартал 95", показала себя на ночной прогулке

Как пишет Politeka.net, Светлана прославилась среди украинских зрителей благодаря проектам "Квартал 95". Девушка активно ведет социальные сети, где публикует кадры не только своего творчества, но и личной жизни.

Так случилось и в этот раз. Светлана опубликовала фото, где позировала в платье с открытыми плечами. Девушке пришлось придерживать наряд рукой, чтобы ничего не засветить. Волосы красотка оставила распущенными, демонстрируя их эффектную длину. На втором Ходченкова была во весь рост и демонстрировала ножки, которые остались почти не прикрытыми.

"Прошлой ночью", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Звезда", "Дорогая, Светлана. Вы - лучшая. Удачи Вам во всем", "Очень красивая и обаятельная без всяких сомнений", "Невероятная", "Ты красива и прекрасна)", "Леди Вамп...", "Светлана! Вы просто красавица!", "Пример естественной красоты".

Мы писали, что 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", похвасталась фигурой в окружении известных мужчин.

Так, Ходченкова в компании своего коллеги Ивана Колесникова посетила шоу "Вечерний Ургант", соответствующий снимок был обнародован в официальной группе программы.

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