Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова является успешной российской актрисой, которая и сейчас продолжает регулярно мелькать на экране. Для украинцев красотка стала открытием после съемок фильмов студии "Квартал 95". Не забывает девушка и о Инстаграм, где публикует интересные кадры.

В этот раз Светлана позировала перед зеркалом, накинув на себя простыню, из которой выставила ножку, демонстрируя ее идеальность.

"Прекрасный коридор, правда?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Насколько эстетично. У Вас всегда никогда сексуальность не бывает пошлой- настолько изысканной, тонко- как это отражает внутренний мир! Восхищаете!", "Прекрасный коридор, но хозяйка ещё прекрасней!", "Тебе идет Светлана! И это зеркало любит тебя ..", "Прекрасная Светлана, не правда ли?", "Прекрасны Вы, Светлана! Одно наслаждение любоваться Вами!", "Третья рука".

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Светлана Ходченкова на снимках позирует в клетчатом пиджаке, одетом поверх белого гольфа. Также на ней синие джинсы и босоножки с острым носком.

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