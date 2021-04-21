Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в нежном образе
Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова является успешной российской актрисой, которая и сейчас продолжает регулярно мелькать на экране. Для украинцев красотка стала открытием после съемок фильмов студии "Квартал 95". Не забывает девушка и о Инстаграм, где публикует интересные кадры.
В этот раз Светлана позировала перед зеркалом, накинув на себя простыню, из которой выставила ножку, демонстрируя ее идеальность.
"Прекрасный коридор, правда?", - написала звезда под фотографией.
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Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Насколько эстетично. У Вас всегда никогда сексуальность не бывает пошлой- настолько изысканной, тонко- как это отражает внутренний мир! Восхищаете!", "Прекрасный коридор, но хозяйка ещё прекрасней!", "Тебе идет Светлана! И это зеркало любит тебя ..", "Прекрасная Светлана, не правда ли?", "Прекрасны Вы, Светлана! Одно наслаждение любоваться Вами!", "Третья рука".
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Светлана Ходченкова на снимках позирует в клетчатом пиджаке, одетом поверх белого гольфа. Также на ней синие джинсы и босоножки с острым носком.
Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" без белья позволила заглянуть под пиджак
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