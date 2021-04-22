Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл в обіймах молодого чоловіка показала стильний образ

Популярна красуня здатна перевтілитися, з легкістю змінюючи імідж і підкорюючи фігурою в самих різних відкритих нарядах. Однак в скромних сукнях, що приховують всю свою фігуру і без будь-яких декольте, як виявилося, 50-річна Наомі виглядає навіть краще зазвичай.

Не так давно Наомі взяла участь в модному показі, що проходить прямо на вулиці. Разом з Белою Хадід та іншими красунями, Наомі підкорила незвичайним платтям, повністю розшитим блискітками. Чорне вбрання в підлогу повністю приховало тіло Наомі від зайвих поглядів, проте приталений силует підкреслив стрункість вигинів.

У милих обіймах зі стилістом і близьким другом, Кемпбелл підкорила позитивним зверненням: «вітаю мого mr_carlos_nazario. І ще, 40 років від дня народження Майкла Корса!».

Шанувальники відразу відповіли:

"Наомі богиня; ваші обійми особливі; мені подобається ваш лук, це так красиво; хвацько! Взяла в полон поглядом; це краще романтики; ви Квітуча троянда 🌹; Я люблю тебе; такі сердечні обійми, такий шикарний вигляд; Так багато любові!; Ти виглядаєш так чудово, Наомі"»

Як можна помітити на іншому фото, зірка виглядає і правда розкішно, особливо в короткій білій сукні з приталеним силуетом і довгими рукавами. Виставивши довгі ноги напоказ, Наомі тільки підкреслила свою акуратну форму. Схоже, зірка ретельно піклується про шкіру, щоб мати здоровий і сяючий вигляд.

Але, незважаючи на хорошу спадковість, модель особливих надмірностей собі не дозволяє. Примітно, що сама Наомі також не вірить в дієти і голодування. Вона не раз говорила, що ніколи себе особливо обмежувала в харчуванні і задоволеннях.

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