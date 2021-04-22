Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в объятиях молодого мужчины показала стильный образ

Популярная красотка способна перевоплотиться, с легкостью меняя имидж и покоряя фигурой в самых разных открытых нарядах. Однако в скромных платьях, скрывающих всю свою фигуру и без каких-либо декольте, как оказалось, 50-летняя Наоми выглядит даже лучше обычно.

Не так давно Наоми приняла участие в модном показе, проходящим прямо на улице. Вместе с Беллой Хадид и другими красавицами, Наоми покорила необычным платьем, полностью расшитым блестками. Черный наряд в пол полностью скрыл тело Наоми от лишних взглядов, однако приталенный силуэт подчеркнул стройность изгибов.

В милых объятиях со стилистом и близким другом, Кэмпбелл покорила позитивным обращением: «Поздравляю моего mr_carlos_nazario. И еще, 40 лет со дня рождения Майкла Корса!».

Поклонники сразу ответили:

«Наоми богиня; ваши объятия особенны; мне нравится ваш лук, это так красиво; Лихо! Взяла в плен взглядом; это лучше романтики; вы цветущая роза 🌹; Я люблю тебя, зажигай, королева; такие сердечные объятия, такой шикарный вид; Так много любви!; Ты выглядишь так великолепно, Наоми».

Как можно заметить на другом фото, звезда выглядит и правда роскошно, особенно в коротком белом платье с приталенным силуэтом и длинными рукавами. Выставив длинные ноги напоказ, Наоми только подчеркнула свою аккуратную форму. Похоже, звезда тщательно заботится о коже, чтобы иметь здоровый и сияющий вид.

Но, несмотря на хорошую наследственность, модель особых излишеств себе не позволяет. Примечательно, что сама Наоми также не верит в диеты и голодание. Она не раз говорила, что никогда себя особенно ограничивала в питании и удовольствиях.

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