Красуня-модель Емілі Ратаковски показала спокусливу фігуру в розкішному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка нещодавно народила первістка, має величезну аудиторію в своєму Instagram, яку часто радувала пікантними кадрами. Також у соцмережі є безліч фан-сторінок, присвячених зірці, де користувачі обмінюються її знімками. Так, на одній з таких сторінок виклали гарячі фото моделі, на яких її можна побачити у всій красі.
Безсоромна красуня Емілі відображена на світському заході, вона і так і сяк позує фотографам, демонструючи відмінне почуття стилю і розкішну фігурку. Перед камерою актриса з'явилася в спокусливому образі - на ній довге прозоре плаття червоного кольору з пікантними вирізами. Цей наряд підкреслює пружні груди і стрункі ніжки красуні, при цьому залишаючи місце для фантазії. Волосся Емілі розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.
Відзначимо, що кілька тижнів тому Ратаковскі народила хлопчика від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Де познайомилася пара - невідомо, але всі знають, що модель отримала пропозицію руки і серця через всього пару тижнів відносин. Одруження було незвичайним, адже закохані наділи брючні костюми, а на церемонії були присутні тільки найближчі люди парочки.
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