Знаменитая модель Эмили Ратаковски в детстве была такой же красавицей, как и сейчас

Супермодель привыкла слышать в свой адрес разные комментарии с обвинениями в том, что она сделала пластику, причем не одну и просто это скрывает, стесняясь того факта, что с ней работали косметологи. Сама Эмили не раз отмечала, что ничего с собой такого не делала и не собиралась.

Поклонники Эмили решили вспомнить по этому поводу, как же девушка выглядела в детстве, до славы, популярности в сети и своей работы моделью. Такими фото сама Эмили делилась ранее. Похоже, красотка всегда была такой с рождения.

Эмили – довольно поздний ребенок: на момент рождения родителям ее исполнилось 45 и 39 лет соответственно. Росла маленькая Эмили без телевизора, но часто путешествовала по Европе. С раннего детства Эмили занималась балетом, увлекалась актерской игрой.

После школы и университета Эмили решила сосредоточиться на карьере профессиональной модели, закончила художественную гимназию и начала активно продвигаться к цели. Как видно, с рождения Эмили обладала прекрасной внешностью и ничего не меняла в себе.

Не так давно Эмили родила сына, которого сразу показала в Инстаграм и рассказала, как с отцом ребенка назвала малыша. Спустя несколько недель Эмили даже устроила публичное кормление младенца, распахнув жилет и вызвала интерес: как же выглядит фигура модели после родов?

Ратаковски ответила на самый главный вопрос в Инстаграм благодаря новым фото и видео.

«О мой 🔥; разве ты месяц назад не рожала женщина ?!; Это послеродовое тело !? Какого черта !? Действительно !? 😩 Вау, потрясающе; Симпатичный принт. Не могу поверить, что у тебя только что родился ребенок; Это пост-ребенок ??? 😱; Подожди, разве у тебя не родился ребенок ?!; Проклятие! Даже после этого ребенка ты чертовски миниатюрна!; Я бы не поверил, что у нее есть ребенок ♥», - пишут в сети.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини