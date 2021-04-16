Красотка-модель Эмили Ратаковски показала соблазнительную фигуру в роскошном наряде

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно родила первенца, имеет огромную аудиторию в своем Instagram, которую часто радовала пикантными кадрами. Также в соцсети есть множество фан-страниц, посвященных звезде, где пользователи обмениваются ее снимками. Так, на одной из таких страниц выложили горячие фото модели, на которых ее можно увидеть во всей красе.

Бесстыжая красотка Эмили запечатлена на светском мероприятии, она и так и сяк позирует фотографам, демонстрируя отличное чувство стиля и роскошную фигурку. Перед камерой актриса появилась в соблазнительном образе – на ней длинное прозрачное платье красного цвета с пикантными вырезами. Этот наряд подчеркивает упругую грудь и стройные ножки красотки, при этом оставляя место для фантазии. Волосы Эмили распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.

Отметим, что несколько недель назад Ратаковски родила мальчика от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда. Где познакомилась пара – неизвестно, но все знают, что модель получила предложение руки и сердца спустя всего пару недель отношений. Бракосочетание было необычным, ведь влюбленные надели брючные костюмы, а на церемонии присутствовали только самые близкие люди парочки.

Напомним, Супермодель Эмили Ратаковски показала, какой была до популярности и "пластики": "Вау, потрясающе".

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски кокетливо приоткрыла пиджачок, под которым ничего не оказалось: "Горячая бесстыдница".

Также Politeka писала, Эмили Ратаковски в красном мини-бикини обескуражила идеальным видом на пляже: "Ох, жара...".