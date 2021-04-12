Знаменитая модель Эмили Ратаковски в красном купалньике подчеркнула достоинства лучшим образом

После того, как Эмили родила первенца, внимание фанатов повышено к девушке, которая всегда обладала прекрасной фигурой и даже могла себе позволить не заниматься спортом. По словам Эмили, ей очень повезло с генами.

На фан-аккаунтах в Инстаграм поклонники с радостью делятся лучшими фото супермодели, позирующей в бикини. Как можно заметить, ей правда повезло, ведь такой плоский живот далеко не каждый может получить даже с активными тренировками.

В красном купальнике с высокой посадкой Эмили смотрелась еще более раскованной и стильной. А без макияжа и прически образ был даже экзотичным в своей естественности.

Эмили не устает повторять, что занятия в зале навевают на нее дикую скуку. В качестве альтернативы она выбирает любую физическую активность на свежем воздухе. Также звезда придерживается достаточно строгой диеты, в основе которой — овощи, крупы и нежирное мясо с морепродуктами. Перед ответственными мероприятиями модель, как правило, садится на соковую диету.

Не так давно сама Ратаковски показала, как милуется с супругом на семейном снимке, заодно также засветив живот. А но втором кадре Эмили устроила фотосессию прямо в ванной в одной распахнуто рубашке, показывая живот и ухаживая за кожей головы перед камерами.

Фанаты сразу ответили:

«Мужик, ты можешь помочь мне найти пульс? ❤; Удивительно🌟 натурально и горячо; Великолепно ❤️; Красиво. Прекрасно выглядит там Эмили 👌; Выпадение волос через 3-4 месяца после родов - это, по-видимому, явление; Умные слова сладкие такие. Как только ребенок выйдет на свет и вы прекратите кормить грудью, волосы выпадут!».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини