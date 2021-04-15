Красуня-модель Емілі Ратаковски продемонструвала спокусливу фігуру на заздрість дівчатам
Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка нещодавно народила первістка, має величезну аудиторію в своєму Instagram, яку часто радувала пікантними кадрами. Також в соцмережі є безліч фан-сторінок, присвячених актрисі, де користувачі обмінюються її знімками. Так, на одній з таких сторінок виклали спекотне фото Моделі, на якому її можна побачити у всій красі - дівчина, як завжди, у своєму стилі.
Гаряча штучка Емілі відображена у світлій кімнаті, вона розкинулася в кріслі в непристойній позі з широко розсунутими ногами. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому вбранні - на ній світлі широкі штани і вузький сірий топік з мереживом, який ледь утримує пишні пружні груди. Виглядає так, ніби ось-ось бюст вирветься з тонкої тканини топа. Волосся моделі розпущене і трохи розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.
Відзначимо, що Емілі Ратаковскі кілька тижнів тому народила хлопчика від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Де познайомилася пара - невідомо, але всі знають, що модель отримала пропозицію руки і серця через всього пару тижнів відносин. Одруження було незвичайним, адже закохані наділи брючні костюми, а на церемонії були присутні тільки найближчі люди парочки.
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