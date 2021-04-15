Красотка-модель Эмили Ратаковски продемонстрировала соблазнительную фигуру на зависть девушкам
Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно родила первенца, имеет огромную аудиторию в своем Instagram, которую часто радовала пикантными кадрами. Также в соцсети есть множество фан-страниц, посвященных актрисе, где пользователи обмениваются ее снимками. Так, на одной из таких страниц выложили жаркое фото модели, на котором ее можно увидеть во всей красе - девушка, как всегда, в своем стиле.
Горячая штучка Эмили запечатлена в светлой комнате, она раскинулась в кресле в непристойной позе с широко раздвинутыми ногами. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном наряде – на ней светлые широкие брюки и узкий серый топик с кружевом, который едва удерживает пышную упругую грудь. Выглядит так, будто вот-вот бюст вырвется из тонкой ткани топа. Волосы модели распущены и чуть растрепаны, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.
Отметим, что Эмили Ратаковски несколько недель назад родила мальчика от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда. Где познакомилась пара – неизвестно, но все знают, что модель получила предложение руки и сердца спустя всего пару недель отношений. Бракосочетание было необычным, ведь влюбленные надели брючные костюмы, а на церемонии присутствовали только самые близкие люди парочки.
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