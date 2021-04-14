Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе після сну

Як пише Politeka.net, Келлі Гейл вже давно встигла підкорити серця мільйонів фанатів, вражаючи ідеальною фігурою. Красуня обожнює спорт і часто влаштовує тренування для фоловерів. Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи.

Цього разу Келлі вирішила показати, як виглядає після сну. Дівчина була в сірому топі і трусиках, стоячи за вікном. Красуня зовсім не бентежилася і демонструвала підтягнуте тіло.

"Я рано вранці. А ти?",- написала Келлі під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Тільки по вівторках і четвергах", "шикарне фото", "надзвичайно красива жінка", "з цього світу", "яка біса красива", "так, красунька", "красива, спокуслива, чудова".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret, яка відома своєю екзотичною зовнішністю, вразила пікантним видом на ліжку.

Свіжим фото Келлі перевершила всі очікування. Вона позувала в чорній мереживній білизні, яка ідеально гармоніювала з її смаглявою шкірою.

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