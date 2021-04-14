Западная красотка Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя после сна

Как пишет Politeka.net, Келли Гейл уже давно успела покорить сердца миллионов фанатов, впечатляя идеальной фигурой. Красотка обожает спорт и часто устраивает тренировки для фолловеров. Девушка активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы.

В этот раз Келли решила показать, как выглядит после сна. Девушка была в сером топе и трусиках, стоя за окном. Красотка совсем не смущалась и демонстрировала подтянутое тело.

"Я рано утром. А ты?", - написала Келли под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Только по вторникам и четвергам", "Шикарное фото", "Чрезвычайно красивая женщина", "из этого мира", "Какая чертовски красивая", "Да, милашка", "Красивая, соблазнительная, великолепная".

Мы писали, что западная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret, которая известна своей экзотической внешностью, впечатлила пикантным видом на кровати.

Свежим фото Келли превзошла все ожидания. Она позировала в черном кружевном белье, которое идеально гармонировало с ее смуглой кожей.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret в белье позволила заглянуть к себе в ванную

А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в белье залезла на кухонный стол, расставив ножки

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret втиснула упругих "подружек" в узкий купальник



