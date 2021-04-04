Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя, восхитив видом
Как пишет Politeka.net, Келли Гейл уже успела построить карьеру успешной модели. Девушка обожает спорт и часто делиться советами в Инстаграм, как достичь идеального тела. Не забывает девушка показать и себя, хвастаясь результатами работы над собой.
Этот раз не стал исключением, ведь Келли появилась на новом фото в купальнике. Волосы красотка собрала в косички, а снимала сама себя на телефон, восхищая идеальной фигурой.
На втором кадре Келли показала, как гуляла по пляжу, прикрывши тело полотенцем. Девушка в руках держала чашку с согревающим напитком, хвастаясь прогулкой.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь Гейл опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется добавить: "Сочность зашкаливает, это запрещенный прием".
Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret блеснула стройной фигурой в бикини.
Так, на одном из последних снимков в Инстаграм, красотка предстала в мини-бикини. Небольшие треугольники ткани едва ли удерживали бюст, а тонкие бретельки оплели тело, подчеркнув его стройность.
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