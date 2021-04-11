Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя, впечатлив фигурой

Как пишет Politeka.net, 25-летняя красотка успела покорить мировые подиумы и раскрутить себя в Инстаграм, где за Гейл следят сотни тысяч фанатов. Девушка там часто радует пользователей интересными образами и проводит тренировки вместе с другими.

В этот раз Келли показала себя в нижнем белье, позируя в ванной комнате. Девушка наклонилась над умывальником, восхищая идеальными изгибами в отражении зеркала. Кадры красотка не подписывала, но фанаты сразу засыпали лайками и комментариями звезду:

"Ты великолепно выглядишь", "Спасибо, что были с нами так честны! Вы являетесь образцом для подражания для многих людей", "Потрясающе красивая женщина", "Я собираюсь это нарисовать", "Я из фанатов из Индонезии, привет", "Богиня", "Жаркость перегружена", "Надеюсь, тебе стало лучше! Ты сильная и мы с тобой".

Мы писали, что известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала свой шикарный загар в бикини.

Келли немного выгнулась, выставив упругие ягодицы в бикини. Шикарная пятая точка была влажной то ли от воды, то ли от лосьона.

Грудь приманивала взгляд в купальнике, который ее отлично подчеркнул.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret в белье залезла на кухонный стол, расставив ножки

А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret втиснула упругих "подружек" в узкий купальник

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret неприлично широко расставила ножки в крохотном бикини



