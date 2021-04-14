Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, блиснула формами в прозорому вбранні

Модель зробила кілька пластичних операцій, про які відкрито розповіла в мережі, повідомляє Politeka.net. В результаті її акаунт в Інстаграмі став рости, і досі Олена набирає підписників, зокрема, завдяки своїм відвертим образам на фото.

Зірка інтернету регулярно постає в жарких образах і цей раз не став винятком. Так, кілька годин тому Олена продемонструвала пружні сідниці в прозорому вбранні.

Модель присіла навпочіпки, широко розставивши ноги. Також вона посвітила і шостим розміром бюста.

Різні прикраси, а також туга коса з довгого волосся завершили образ.

Фото вийшло дуже сміливим, як і звикла робити модель.

"Ти з таким горіхом ризикуєш, дивись, а то черга МАШ буде😂", " Можна я поцілую? 🙏", "Смішно 👍🤣🤣", "WOW😀, відмінна фігура і цей захоплюючий наряд🖤👌😍, ти чудово виглядаєш👏👍😎", "Красива 😍😍", "Гаряча і небезпечна", "Ти справді з іншого виміру 🌹🔥💥", "Казкова Альона", "Відмінно, частіше так одягайся 🔥🔥", "Який костюмчик 😍😍😍", "Оленка обпікає 😂", " Оххх тащуся від дівчат в такому взутті👍 😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, зараз на Олену Омович підписано 1,5 мільйона осіб.

Крім збільшення грудей і сідниць, дівчина зробила ринопластику і змінила форму губ. Після цього дівчину стали називати українською Кардашьян.

Нагадаємо, Українська Кардашьян задерла сукню, показуючи " диньки "з пікантного ракурсу:"час пустощів".

Як повідомляла Politeka, Українська Кардашьян насилу приховала форми шостого розміру в мікро-топіку.

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