Модель Алена Омович, которую сравнивают с Ким Кардашьян, приподняла платье, показывая фигуру

Несколько лет модель ведет свой Инстаграм, показывая лучшие кадры из рекламных фотосессий. Так как девушка занимается рекламой одежды для онлайн-магазинов, в отметках ее фото в профиле можно найти самые разные кадры с невероятными образами. Причем большинство из них будут открытые и подчеркивающие фигуру.

Так как Омович имеет стройную фигуру и не набирает лишнего, из-за неприметных форм она решила сделать пластику, увеличив бюст до шестого размера и поставив импланты в ягодицы. Теперь внимание к девушек повышено, чем она успешно пользуется, шокируя новыми рассказами о планах на будущее.

Как можно заметить, вид Алену не смущает – она с легкостью задирает платье, показывает новые формы, раздевается перед объективом, едва соблюдая правила приличия, и всячески напоминает, что ей нравится такой тип фигуры и меняться она не будет. В черном маленьком платье Алена и вовсе крутнула ягодицами, хвастаясь видом.

Недавно в своем микроблоге Алена в очередной раз продемонстрировала поклонникам свои упругие формы.

"Посоветуйте фильмов в комменты. Мне из последнего в душу запал «Опасный соблазн 2021». Очень рекомендую. Стильный детектив с закрученным сюжетом, - написала модель.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать ее новое фото, засыпая комплиментами и ответами на просьбу. "Красотка время шалостей", "Очень классная, выглядишь супер", "Уфффф какая, бомбовая", "Красивая", "Огонь", - пишут в комментариях.

Напомним, Обольстительная украинская Кардашьян открыла пляжный сезон, выгуляв узкое бикини.

Как сообщала Politeka, Украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике.

Также Politeka писала, Украинская Кардашьян показала свои силиконовые ягодицы в стрингах, обжигающее видео.