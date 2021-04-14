Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула формами в прозрачном наряде

Модель сделала несколько пластических операций, о которых открыто рассказала в сети, сообщает Politeka.net. В результате ее аккаунт в Инстаграме стал расти, и до сих пор Алена набирает подписчиков, в частности, благодаря своим откровенным образам на фото.

Звезда интернета регулярно предстает в жарких образах и этот раз не стал исключением. Так, несколько часов назад Алена продемонстрировала упругие ягодицы в прозрачном наряде.

Модель присела на корточки, широко расставив ноги. Также она посветила и шестым размером бюста.

Разные украшения, а также тугая коса из длинных волос завершили образ.

Фото получилось очень смелым, как и привыкла делать модель.

"Ты с таким орехом рискуешь, смотри, а то очередь МАШ будет 😂", "Можно я поцелую? 🙏", "Смешно 👍🤣🤣", "WOW😀, отличная фигура и этот захватывающий наряд🖤👌😍, ты прекрасно выглядишь👏👍😎", "Красивая 😍😍", "Горяча и опасна", "Ты действительно из другого измерения 🌹🔥💥", "Сказочная Алена", "Отлично, почаще так одевайся 🔥🔥", "Какой костюмчик 😍😍😍", "Аленка жжет 😂", "Оххх тащусь от девушек в такой обуви 👍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на Алену Омович подписано 1,5 миллиона человек.

Кроме увеличения груди и ягодиц, девушка сделала ринопластику и изменила форму губ. После этого девушку стали называть украинской Кардашьян.

Напомним, украинская Кардашьян задрала платье, показывая "дыньки" с пикантного ракурса: "Время шалостей".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике.

Также Politeka писала, украинская Кардашьян показала свои силиконовые ягодицы в стрингах, обжигающее видео.