Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл досі привертає увагу нових шанувальників

50-річна модель через ексцентричний характер давно отримала прізвисько "чорна пантера", пише Politeka.net. Красуня вже не така популярна, як в 90-ті, але все ж її фан-база зростає.

Так, в одній з груп вирішили згадати образ Наомі, який наробив "шуму" у 1999 році. Тоді спокуслива красуня вбралася в сріблястий наряд з глибоким декольте. Груди красиво випирали, а тонка талія була гарно підкреслена.

Модель розпустила довге хвилясте волосся, надавши якоїсь романтичності образу. А її макіяж був зроблений з акцентом на очі.

На шиї знаменитості блищало дорогоцінне намисто британського ювеліра Лоуренса Граффа. В оздобленні сяяв семигранний діамант Paragon вагою 137,82 карата (27,564 г). Намисто називається "Міленіум".

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"Супермодель Наомі Кемпбелл одягла Кольє Graff Millennium під час фотосесії, на якій модельєр Донателла Версаче продемонструвала діаманти на мільйони фунтів, в результаті ті стали центральною прикрасою першого модного показу Versace у Великобританії", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала десятки лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл почала кар'єру моделі завдяки випадку, коли в лондонському парку Covent Garden її помітила представниця модельного агентства Elite Бет Болдт.

Наомі Кемпбелл

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