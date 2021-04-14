Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл досі привертає увагу нових шанувальників

50-річна модель через ексцентричний характер давно отримала прізвисько "чорна пантера", пише Politeka.net. Красуня вже не така популярна, як в 90-ті, але все ж її фан-база зростає.

Так, в одній з груп вирішили згадати образ Наомі, який наробив "шуму" у 1999 році. Тоді спокуслива красуня вбралася в сріблястий наряд з глибоким декольте. Груди красиво випирали, а тонка талія була гарно підкреслена.

Модель розпустила довге хвилясте волосся, надавши якоїсь романтичності образу. А її макіяж був зроблений з акцентом на очі.

На шиї знаменитості блищало дорогоцінне намисто британського ювеліра Лоуренса Граффа. В оздобленні сяяв семигранний діамант Paragon вагою 137,82 карата (27,564 г). Намисто називається "Міленіум".

"Супермодель Наомі Кемпбелл одягла Кольє Graff Millennium під час фотосесії, на якій модельєр Донателла Версаче продемонструвала діаманти на мільйони фунтів, в результаті ті стали центральною прикрасою першого модного показу Versace у Великобританії", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала десятки лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл почала кар'єру моделі завдяки випадку, коли в лондонському парку Covent Garden її помітила представниця модельного агентства Elite Бет Болдт.

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