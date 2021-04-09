Відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як проводить відпустку

Як пише Politeka.net, українська модель тільки вчора полетіла на відпочинок в Хургаду, Єгипет. Зірка відразу ж почала активно висвітлювати свій відпочинок, демонструючи ефектні вбрання в соціальних мережах.

Цього разу красуня опублікувала відео в Тікток. Зірка була в легкій сукні з великим декольте, а образ доповнила квіткою в рожевому волоссі і вушками кішечки. Дівчина посміхалася і танцювала під пісню Back In Black - AC/DC.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі під відео:

"Важко носити такі принади", "Ауф", "Ось це жінка, бомба, красуня", "Просто принадність", "Ось це машина", "привіт, ось це краса, слів немає", "Ось це гласки", "Моя королева", "ти дуже красива і дуже красиве відео, моя прекрасна леді".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова показала свої "арбузики" в літаку, заявивши, що відправляється грітися на сонечку.

У своєму Instagram модель розмістила фото, на якому постала в джинсовому піджаку і короткому зеленому топіку з глибоким декольте. Рожевоволоса красуня одягла обруч-котячі вушка для більш грайливого образу, і написала про те, де воліє відпочивати, коли в Україні холодно.

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