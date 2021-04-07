Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, відкрила халат, показуючи фігуру

Навколо фото Альони завжди є безліч обговорень, пов'язаних з її неналежним зовнішнім виглядом, занадто худою фігурою або очевидними слідами пластики. Саме ці теми і зробили дівчину, яка працює моделлю для реклами трендового одягу, популярною.

У мережі Олена не приховує нічого, вона навпаки охоче розповідає про косметичні маніпуляції, пластику і уколи краси. Так як Омович вважає, що це її особиста справа, комплексувати через зміни дівчина також не планує. Тому її популярність стрімко зростає.

Щоб підігрівати інтерес до своєї персони, як видно на кадрі, Олена із задоволенням демонструє тіло, розставляючи акценти саме на пишних формах. Зокрема, її образ в шовковому халаті на кухні виглядав досить пікантно, адже верхній одяг Олена майже відчинила, а під нею білизни не залишила.

В одному з останніх постів зірка блиснула формами на відео. На кадрах Омович в дзеркалі показала свої об'ємні сідниці в стрінгах, також красиво в ліфчику випирав шостий розмір бюста.

" Video or Photo?🤔 👇 🏻 ",- написала омович.

"Мураха", " відео 🔥 це зараз дуже сміливо виставити без фільтрів і з таким світлом. Можна довго обговорювати імпланти і тд. Але все одно круто, бадьорить краще кави. Ммм, ти така се * * уальная 😍 " « "прекрасна Олена«,» ти дуже красива, моя королева", - написали користувачі Мережі.

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