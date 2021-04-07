Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, приоткрыла халат, показывая фигуру

Вокруг фото Алены всегда имеется множество обсуждений, связанных с ее неподобающим внешним видом, слишком худой фигурой или очевидными следами пластики. Именно эти темы и сделали девушку, работающую моделью для рекламы трендовой одежды, популярной.

В сети Алена не скрывает ничего, она наоборот охотно рассказывает о косметических манипуляциях, пластике и уколах красоты. Так как Омович считает, что это ее личное дело, комплексовать из-за изменений девушка также не планирует. Поэтому ее популярность стремительно растет.

Чтобы подогревать интерес к своей персоне, как видно на кадре, Алена с удовольствием демонстрирует тело, расставляя акценты именно на пышных формах. В частности, ее образ в шелковом халате на кухне смотрелся довольно пикантно, ведь верхнюю одежду Алена почти распахнула, а под ней белья не оставила.

В одном из последних постов звезда сверкнула формами на видео. На кадрах Омович в зеркале показала свои объемные ягодицы в стрингах, также красиво в лифчике выпирал шестой размер бюста.

" Video or Photo?🤔👇🏻", - написала Омович.

"Муравей", "Видео 🔥 это сейчас очень смело выставить без фильтров и с таким светом. Можно долго обсуждать импланты и тд. Но всё равно круто, бодрит лучше кофе. Ммм, ты такая се**уальная 😍», «Прекрасная Алена», «Ты очень красивая, моя королева», - написали пользователи сети.

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