Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, решила показать настоящую себя

Недавно девушка заявила: ей так понравилось на отдыхе в Египте, что она намерена провести там время до тех пор, пока дома не наступит тепло и вернется она, скорее всего, аж весной. Поэтому, не желая терять время, Алена начала проводить отдых довольно насыщенно и ярко.

Девушка посещает экскурсии, отдыхает в ресторанах, загорает и игнорирует критику в сети. Так как модель довольно худая и ее телосложение удивляет каждый раз пользователей сети, она старается не обращать внимания на их слова. По мнению модели, она выглядит замечательно и ее импланты в бюсте и ягодицах касаются только ее, поэтому никто не может ее судить.

На новых фото девушка также не побоялась показать настоящую себя в тот самый момент, когда запланированная съемка не состоялась – поломался штатив и Алена с перекошенным лицом и разочарованием случайно запечатлела неудачный момент на камеру.

На фан-аккаунтах также поддерживают модель и показывают ее лучшие кадры, а также домашние селфи. На одном из таких Алена позировала лишь в одном красном белье с кружев и позируя прямо в белоснежной постели. Вот что пишут в сети:

«Неужели ещё кому то интересны такие бабенки? 🤣 даже не смутилась; Задолбал фотошоп отписка; такая худая девушка, просто нереально; давно в больнице была?; мне нравится ваш нескромный вид в белье; кажется вы никогда не смущаетесь; Покажи свои фотки до того как ты все вставила и стала девушкой-трансформером; Ух какие 😍 красивые места! Красивая фотография, ты лучше всех 😁».