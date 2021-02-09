Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала новый образ для жаркого отдыха

Алена проводит довольно много времени на пляже, загорая под палящим солнцем. Так как девушка решила провести свой отпуск, продлив его до самой весны, в Египте, она начала часто показывать модные образы. Их Алена рекламирует, подчеркивая пышные формы излюбленным способом.

Примечательно, что девушка не любит носить лифчик и предпочитает появляться на улице в коротеньких топах, в которых нет бретелек и дополнительных украшений. Тоненькая ткань не скрывает бюст шестого размера, но модели это даже нравится.

Также крошечные юбки идеально акцентируют внимание на очень худых ногах модели. Поэтому в этот раз Алена также выбрала мини-юбку и черный топ для своей прогулки.

Тем не менее, звезда также получает массу комплиментов от преданных фанатов, которые считают, что девушка отличается от других и не скрывает всех манипуляций, что с собой делала.

На представленном фото соблазнительная модель с загорелой кожей устроила ранее во время отдыха съемку, показав смелый образ без лифчика.

«Удивительно 💖🌹🌹; Просто идеально; Недавно писала что простудилась теперь опять😂👍; Ты восхитительно выглядишь 👅🤪🍒; меняет одежду как перчатки😀; мужчины шею свернут; Самая милая девушка 😚; Без комментариев ❤️❤️; Тебе не холодно? 🥶; Идеально, пик страсти❤️; Мы не знаем что это такое; красивый вид сзади? Покажите; Вкусная малышка; нормальная баба, живёт для себя и ложит на мнение других».

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