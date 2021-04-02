Відома українська модель Альона Омович, яку порівнюють з американською красунею Кім Кардашьян, показала себе, здивувавши образом

Як пише Politeka.net, Київська модель обожнює привертати увагу, демонструючи найапетитніші місця. Дівчина собі збільшила бюст до шостого розміру і зовсім не соромиться його показати. Олена встигла вже зібрати сотні тисяч шанувальників в Instagram, де часто радує контентом.

Цього разу дівчина опублікувала фото в прозорому костюмі, який ідеально підкреслив форми красуні. Дівчина зробила місток, задерши додатково ногу.

"Дракон або змія?",- написала Омович, пропонуючи зробити вибір.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нікому! Не дозволяй зіпсувати твій день. Це твій день, зіпсь його сама"," прекрасна Олена"," Ти виглядаєш просто фантастично"," Ти така гаряча і красива"," це вогнище","Без трусиків, однозначно".

Ми писали, що модель Олена Омович, яку порівнюють з Кім Кардашьян, поділилася пікантним фото в білизні.

Так, цього разу Олена поділилася з фоловерами гарячим кадром, на якому відображена в цікавій локації, вона присіла на велику світлу подушку і не дивиться в об'єктив. Перед камерою модель з'явилася в одній білизні-на ній білі трусики і чорний ліфчик.

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