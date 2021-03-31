Модель Алена Омович , которую сравнивают с западной львицей Ким Кардашьян, примерила необычный наряд

Как пишет Politeka.net , Алена Омович стала популярной инста-моделью и регулярно радует украинцев новым контентом. Девушка сделала не одну операцию и очень сильно увеличила себе бюст, сделав его шестого размера. Красотка не скрывает этого и обожает откровенные наряды, заставляя фанатов восхищаться своими формами.

Но в этот раз Омович опубликовала фото в черном полупрозрачном боди, которое идеально подчеркнуло талию модели. Алена стояла на кухне, а в руке держала домашнего любимца, которым прикрыла бюст.

Фанаты не оставили такой милый снимок без комментариев и лайков: "Пушистик", "Где такой боди купить?", "Ты красивая. Я люблю тебя", "Всегда милые картинки", "Ты выглядишь так очаровательно", "Ух ты, фигура потрясающая", "Это просто огонь", "Сладкий то какой", "Странно выглядит собака".

Мы писали, что известная модель Алена Омович блеснула формами в боди с развратным декольте. В этот раз звезда показала на себе черное боди с сеточкой. Глубокое декольте с полосками ткани поперек сделало особый акцент на большие прелести. Ткань обтянула стройную талию, а благодаря крою оголились упругие ягодицы Алены.

Напомним, Обольстительная украинская Кардашьян открыла пляжный сезон, выгуляв узкое бикини .

Как сообщала Politeka, Украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике .