Модель Алена Омович, которую сравнивают с западной львицей Ким Кардашьян, примерила необычный наряд
Как пишет Politeka.net, Алена Омович стала популярной инста-моделью и регулярно радует украинцев новым контентом. Девушка сделала не одну операцию и очень сильно увеличила себе бюст, сделав его шестого размера. Красотка не скрывает этого и обожает откровенные наряды, заставляя фанатов восхищаться своими формами.
Но в этот раз Омович опубликовала фото в черном полупрозрачном боди, которое идеально подчеркнуло талию модели. Алена стояла на кухне, а в руке держала домашнего любимца, которым прикрыла бюст.
Фанаты не оставили такой милый снимок без комментариев и лайков: "Пушистик", "Где такой боди купить?", "Ты красивая. Я люблю тебя", "Всегда милые картинки", "Ты выглядишь так очаровательно", "Ух ты, фигура потрясающая", "Это просто огонь", "Сладкий то какой", "Странно выглядит собака".
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Мы писали, что известная модель Алена Омович блеснула формами в боди с развратным декольте. В этот раз звезда показала на себе черное боди с сеточкой. Глубокое декольте с полосками ткани поперек сделало особый акцент на большие прелести. Ткань обтянула стройную талию, а благодаря крою оголились упругие ягодицы Алены.
Напомним, Обольстительная украинская Кардашьян открыла пляжный сезон, выгуляв узкое бикини.
Как сообщала Politeka, Украинская Кардашьян с трудом припрятала формы шестого размера в микро-топике.
Также Politeka писала, Украинская Кардашьян показала свои силиконовые ягодицы в стрингах, обжигающее видео.