Известная украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской красоткой Ким Кардашьян, показала себя, удивив образом

Как пишет Politeka.net, киевская модель обожает привлекать внимание, демонстрируя самые аппетитные места. Девушка себе увеличила бюст до шестого размера и совсем не стесняется его показать. Алена успела уже собрать сотни тысяч поклонников в Инстаграм, где часто радует контентом.

В этот раз девушка опубликовала фото в прозрачном костюме, который идеально подчеркнул формы красотки. Девушка сделала мостик, задрав дополнительно ногу.

"Дракон или змея?", - написала Омович, предлагая сделать выбор.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"НИКОМУ! Не позволяй испортить твой день. Это твой день, испорть его сама", "Прекрасная Алена", "ты выглядишь просто фантастически", "Ты такая горячая и красивая", "Это огнище", "Без трусиков, однозначно".

Мы писали, что модель Алена Омович, которую сравнивают с Ким Кардашьян, поделилась пикантным фото в белье.

Так, в этот раз Алена поделилась с фолловерами горячим кадром, на котором запечатлена в интересной локации, она присела на большую светлую подушку и не смотрит в объектив. Перед камерой модель появилась в одном белье – на ней белые трусики и черный лифчик.

Напомним, украинская Кардашьян в узеньком боди заставила мужские сердца биться быстрее

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян загипнотизировала своими "выпуклостями" в бесстыжем декольте

А еще Politeka сообщала, что Обольстительная украинская Кардашьян открыла пляжный сезон, выгуляв узкое бикини



