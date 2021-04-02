Известная украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской красоткой Ким Кардашьян, показала себя, удивив образом
Как пишет Politeka.net, киевская модель обожает привлекать внимание, демонстрируя самые аппетитные места. Девушка себе увеличила бюст до шестого размера и совсем не стесняется его показать. Алена успела уже собрать сотни тысяч поклонников в Инстаграм, где часто радует контентом.
В этот раз девушка опубликовала фото в прозрачном костюме, который идеально подчеркнул формы красотки. Девушка сделала мостик, задрав дополнительно ногу.
"Дракон или змея?", - написала Омович, предлагая сделать выбор.
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Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
"НИКОМУ! Не позволяй испортить твой день. Это твой день, испорть его сама", "Прекрасная Алена", "ты выглядишь просто фантастически", "Ты такая горячая и красивая", "Это огнище", "Без трусиков, однозначно".
Мы писали, что модель Алена Омович, которую сравнивают с Ким Кардашьян, поделилась пикантным фото в белье.
Так, в этот раз Алена поделилась с фолловерами горячим кадром, на котором запечатлена в интересной локации, она присела на большую светлую подушку и не смотрит в объектив. Перед камерой модель появилась в одном белье – на ней белые трусики и черный лифчик.
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