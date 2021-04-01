Відома українська модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Інна Горячковська обожнює привертати увагу епатажними вбраннями. Зараз дівчина відпочиває в Мексиці, звідки регулярно показує фотографії. За дівчиною в Instagram стежить безліч фанатів і Інна намагається їх не розчаровувати, постійно підігріваючи до себе інтерес.

"Передаю естафету своїм дівчаткам. Хочу побачити таке саме фото протягом 20 днів. Люблю вас", - написала зірка під фото.

На самому кадрі красуня позувала в леопардовому вбранні з великим декольте. Красуня перебувала в літньому ресторані, тримаючи в руці кокос, з якого стирчала трубочка. Зірка почала його пити, закривши очі від задоволення.

Фанати поставили трохи лайків і написали кілька коментарів:

"Точно таке ж фото"," О, Мадонна, як вона це робить"," шалено красива","виклик прийнятий".

Ми писали, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася завдяки величезному бюсту, похвалилася фігурою під ялинкою.

"Зима-це і є казка .... Головне вірити в чудеса", - повідомила модель у підписі до посту.

І дійсно, на опублікованому кадрі було щось фантастичне. Її неосяжні форми так і норовилися покинути спочатку червоний бюстгальтер, а потім і чорне коротеньке плаття.

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