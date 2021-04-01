Известная украинская модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Инна Горячковская обожает привлекать внимание эпатажными нарядами. Сейчас девушка отдыхает в Мексике, откуда регулярно показывает фотографии. За девушкой в Инстаграм следит множество фанатов и Инна старается их не разочаровывать, постоянно подогревая к себе интерес.

"Передаю эстафету своим девочкам. Хочу увидеть такое самое фото в течение 20 дней. Люблю вас", - написала звезда под фото.

На самом кадре красотка позировала в леопардовом наряде с большим декольте. Красотка находилась в летнем ресторане, держа в руке кокос, из которого торчала трубочка. Звезда начала его пить, закрыв глаза от удовольствия.

Фанаты поставили немного лайков и написали несколько комментариев:

"Точно такое же фото", "О, Мадонна, как она это делает", "Безумно красивая", "Вызов принят".

Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась благодаря огромному бюсту, похвасталась фигурой под елкой.

"Зима - это и есть сказка .... Главное верить в чудеса", - сообщила модель в подписи к посту.

И действительно, на опубликованном кадре было нечто фантастическое. Ее необъятные формы так и норовились покинуть сначала красный бюстгальтер, а потом и черное коротенькое платье.

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