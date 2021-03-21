Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на отдыхе

На фото Горячковская позировала в зеленом наряде с огромным декольте и с большой шляпой. Красотка дополнила образ стильными косичками, а в руках держала рюмку с напитком, готовясь ее выпить. Инна закрыла глаза и сделала губы "бантиком", наслаждаясь отдыхом. Как можно понять, девушка еще не уехала из Мексики, где сейчас активно проводит отпуск. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мексика, канун, текила, отдых, релакс", - написала тегами красотка под фотографией.

Фанаты поставили чуть более ста лайков и написали комментарии:

"Похожа на мексиканскую девушку", "Наслаждаешься текилой?) Правильно так держать", "размерчик что надо, просто пушка".

Мы писали, что популярная отечественная модель Инна Горячковская показала себя во время путешествия в Мексику.

На фото Инна показалась в красном мини платье с огромным декольте и без белья. Девушка дополнила образ пляжными тапочками и солнцезащитными очками, так как гуляла у берега моря.

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