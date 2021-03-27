Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером груди, показала себя в восхитительном образе

Как пишет Politeka.net, Инна Горячковская уже долгое время отдыхает в Мексике. Красотка регулярно радует своих фанатов новым контентом, хотя девушка и потеряла прошлую страничку в Инстаграм и аудитория не такая большая. Модель любит откровенные образы с большими вызывающими декольте, чтобы сразу восхищать размером.

Так случилось и в этот раз. Девушка стояла в шикарном платье с огромным декольте и тапочках у пляжа. Звезда выставила пышный бюст, который был обтянут ниточками. Красотка взялась руками за талию, восхищая эффектным образом.

"Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого", - написала звезда под фотографией.

"Выглядит так красиво", "Хватит худеть уже", "Очень соблазнительно", - написали фанаты под кадром в Инстаграм.

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25-летняя модель плюс-сайз в розовом наряде с огромным декольте отправилась на мойку автомобилей, где устроила достаточно пикантную фотосессию.

На кадрах видно, как девушка позирует на фоне машины. Она облилась пенной водой, которая полностью намочила дородное тело модели.

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