Модель Альона Омович , яку порівнюють із Західною левицею Кім Кардашьян, приміряла незвичайне вбрання

Як пише Politeka.net , Альона Омович стала популярною інста-моделлю і регулярно радує українців новим контентом. Дівчина зробила не одну операцію і дуже сильно збільшила собі бюст, зробивши його шостого розміру. Красуня не приховує цього і обожнює відверті вбрання, змушуючи фанатів захоплюватися своїми формами.

Але цього разу Омович опублікувала фото в чорному напівпрозорому боді, яке ідеально підкреслило талію моделі. Альона стояла на кухні, а в руці тримала домашнього улюбленця, яким прикрила бюст.

Фанати не залишили такий милий знімок без коментарів і лайків: "Пухнастик", "Де такий боді купити?", "Ти красива. Я люблю тебе", "Завжди милі картинки", "Ти виглядаєш так чарівно", "Ух ти, фігура приголомшлива", "це просто вогонь", "солодкий то який", "дивно виглядає собака".

Ми писали, що відома модель Альона Омович блиснула формами в боді з розпусним декольте. Цього разу зірка показала на собі чорне боді з сіточкою. Глибоке декольте з смужками тканини поперек зробило особливий акцент на великі принади. Тканина обтягнула струнку талію, а завдяки крою оголилися пружні сідниці Альони.

Нагадамо, Зваблива Українська Кардашьян відкрила пляжний сезон, вигулявши вузьке бікіні .

Як повідомляла Politeka, Українська Кардашьян насилу приховала форми шостого розміру в мікротопіку .