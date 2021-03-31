Модель Альона Омович, яку порівнюють із Західною левицею Кім Кардашьян, приміряла незвичайне вбрання
Як пише Politeka.net, Альона Омович стала популярною інста-моделлю і регулярно радує українців новим контентом. Дівчина зробила не одну операцію і дуже сильно збільшила собі бюст, зробивши його шостого розміру. Красуня не приховує цього і обожнює відверті вбрання, змушуючи фанатів захоплюватися своїми формами.
Але цього разу Омович опублікувала фото в чорному напівпрозорому боді, яке ідеально підкреслило талію моделі. Альона стояла на кухні, а в руці тримала домашнього улюбленця, яким прикрила бюст.
Фанати не залишили такий милий знімок без коментарів і лайків: "Пухнастик", "Де такий боді купити?", "Ти красива. Я люблю тебе", "Завжди милі картинки", "Ти виглядаєш так чарівно", "Ух ти, фігура приголомшлива", "це просто вогонь", "солодкий то який", "дивно виглядає собака".
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Ми писали, що відома модель Альона Омович блиснула формами в боді з розпусним декольте. Цього разу зірка показала на собі чорне боді з сіточкою. Глибоке декольте з смужками тканини поперек зробило особливий акцент на великі принади. Тканина обтягнула струнку талію, а завдяки крою оголилися пружні сідниці Альони.
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