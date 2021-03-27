Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром грудей, показала себе в чудовому образі

Як пише Politeka.net, Інна Горячковська вже довгий час відпочиває в Мексиці. Красуня регулярно радує своїх фанатів новим контентом, хоча дівчина і втратила минулу сторінку в Instagram і аудиторія не така велика. Модель любить відверті образи з великими зухвалими декольте, щоб відразу захоплювати розміром.

Так сталося і цього разу. Дівчина стояла в шикарній сукні з величезним декольте і тапочках біля пляжу. Зірка виставила пишний бюст, який був обтягнутий ниточками. Красуня взялася руками за талію, захоплюючи ефектним чином.

"Завжди спирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше всього іншого", - написала зірка під фотографією.

"Виглядає так красиво", "досить худнути вже", "дуже спокусливо", - написали фанати під кадром в Instagram.

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25-річна модель плюс-сайз в рожевому вбранні з величезним декольте вирушила на мийку автомобілів, де влаштувала досить пікантну фотосесію.

На кадрах видно, як дівчина позує на тлі машини. Вона облилася пінною водою, яка повністю намочила огрядне тіло моделі.

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