Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на отдыхе

На фото Инна показалась в красном мини платье с огромным декольте и без белья. Девушка дополнила образ пляжными тапочками и солнцезащитными очками, так как гуляла у берега моря. Красотка стала на фоне пляжа, хвастаясь синим морем и не менее синим небом. Как известно, сейчас красотка отдыхает на одном из курортов Мексики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Море и небо — два символа бесконечности", - написала звезда под публикацией.

Фанаты поставили более сотни комментариев и завалили девушку комплиментами:

"Очень соблазнительно", "Инна, а ты самая красивая соблазнительная. Вы - леди", "Красотка", "Очень-очень большой-большой твой размер, скажи мне", "Прекрасная женщина", "Круто, дорогая", "О, да. Мне нравятся ваши огромные объемы".

Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская показала себя в примерочной в соблазнительном образе.

На фото Горячковская выходит из примерочной в стильном наряде. На ней черная маяка с пикантной отделкой в виде кружева на бездонном декольте. Модель также выбрала черную кружевную накидку и светлую юбку с запахом.

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