Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на отдыхе
На фото Инна показалась в красном мини платье с огромным декольте и без белья. Девушка дополнила образ пляжными тапочками и солнцезащитными очками, так как гуляла у берега моря. Красотка стала на фоне пляжа, хвастаясь синим морем и не менее синим небом. Как известно, сейчас красотка отдыхает на одном из курортов Мексики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Море и небо — два символа бесконечности", - написала звезда под публикацией.
Фанаты поставили более сотни комментариев и завалили девушку комплиментами:
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…»
Беда в Черновцах: врачи бьют тревогу, "Не знаем куда госпитализировать"
Устрашающая пустота: как выглядит безлюдный Буковель после бунта в эти минуты, кадры
"Очень соблазнительно", "Инна, а ты самая красивая соблазнительная. Вы - леди", "Красотка", "Очень-очень большой-большой твой размер, скажи мне", "Прекрасная женщина", "Круто, дорогая", "О, да. Мне нравятся ваши огромные объемы".
Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская показала себя в примерочной в соблазнительном образе.
На фото Горячковская выходит из примерочной в стильном наряде. На ней черная маяка с пикантной отделкой в виде кружева на бездонном декольте. Модель также выбрала черную кружевную накидку и светлую юбку с запахом.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошным преображением к весне
Также Politeka писала, что бесстыжая украинка с 15-м размером в слишком маленьком купальнике "потеряла" бюст на пляже
А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста залезла в джакузи в бесстыжем купальнике