Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в неймовірному образі

Як пише Politeka.net, епатажна красуня обожнює привертати увагу. У дівчини величезні форми і їй не складає труднощів їх демонструвати. Кузнєцова встигла прикувати увагу сотень тисяч фанатів і постійно дивує сміливими образами.

Цей раз не став винятком, адже Міла позувала в в мереживній білизні, а доповнила образ прозорою накидкою. За допомогою спецефектів модель додала квіти, які росли замість крил.

"Весна як дівчина, каже-вже йду, а сама сидить в халаті, з мокрою головою і нігті фарбує!",- написала дівчина.

Фанати відразу почали коментувати ефектний образ:

"Вау це просто нереально красиво. Ефект дуже подобається"," дивовижна"," Вау це просто нереально красиво, ефект дуже подобається"," Вау, дуже красиво"," прекрасна богиня тут"," Ахахах, це дуже точно сказано про цю весну","Милочка, ти божественна, дуже красивий образ і фото", "Богиня любові!".

Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова поділилася кокетливим чином в персиковій кофті.

Як можна помітити на останніх кадрах з розділу Сторі, Міла позувала в ніжній кофті персикового кольору, яку спеціально розстебнула для кращої демонстрації форм з пікантного ракурсу.

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