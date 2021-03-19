Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова порадовала поклонников пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, счастливая обладательница форм 15-го размера опубликовала свежее видео в своем TikTok, на котором предстала за любопвтным занятием в ванной комнате (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Мила потанцевала перед камерой, еле уместившись в кадр со столь пышной красотой. На девушке была маечка горчичного оттенка с цепями на лямках. Блондинка растянула ткань до предела, заигрывая с публикой - казалось, что вот-вот эти славные "близняшки" выпадут из подгулявшего декольте.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие не на шутку переживают, не болит ли случаем у красотки спина от такой ноши:

"Как же ты прекрасна"; "я балдею"; "Радиация, мать ее мать"; "А они могут перевесить, если перегнуться через перила?"; "Это не твоя заслуга, а папы с мамой. Гордиться надо в первую очередь им"; "Девушка, а вы все хорошеете и хорошеете"; "На Анну Семенович похожи"; "Пышечка, как же обожаю тебя"; "Спина не болит?"; "Какие вкусняшки!"; "Близнецы отлично смотрятся"; "Где таких делают".

Ранее мы рассказывали, Кузнецова произвела фурор прогулкой по Киеву. На фото Мила позировала в черном платье с узорами, а образ дополнила стильными очками, обручем с ушками и маленьким поясом на талии. Девушка позировала на мосту, хвастаясь размером декольте, которое действительно впечатляет.

"Вчера была зима, а уже сегодня весна вовсю!!! Желаю много хороших и солнечных дней впереди! Улыбнись, ведь ты уникальный!!!", - подписала снимок звезда.

Напомним, украинка с 15-м размером переборщила с декольте в цветочном платье

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