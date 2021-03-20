Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя и рассказала о правилах

На фото Мила показалась в платье с большим декольте, а образ дополнила милой сумочкой на руке. Красотка снимала себя на телефон, демонстрируя пышный бюст в лучшем ракурсе. Волосы Кузнецова собрала в хвост, оставив только челку. Модель улыбалась и сверкала ярким мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Десять идеальных правил для женщин Согласны?

1. Если женщина хорошо обута, значит она хорошо одета.

2. Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.

3. Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, - вот что такое идеальная женщина.

4. Женщина должна одеваться так, чтобы мужчине хотелось ее раздеть!

5. Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Горячо", "Сильно красивая", "Полностью согласна и присоединяюсь к этим словам", "Согласно на счёт того, что нужно постоянно меняться и совершенствоваться", "Великолепно вкусно", "Очень красиво", "Согласна на все 100%. Правила действительно идеальны,их и надо соблюдать", "Очень хорошие правила, я теперь буду их придерживаться, красотка".

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