Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в невероятном образе

Как пишет Politeka.net, эпатажная красотка обожает привлекать внимание. У девушки огромные формы и ей не составляет труда их демонстрировать. Кузнецова успела приковать внимание сотен тысяч фанатов и постоянно удивляет смелыми образами.

Этот раз не стал исключением, ведь Мила позировала в в кружевном белье, а дополнила образ прозрачной накидкой. При помощи спецэффектов модель добавила цветы, которые росли вместо крыльев.

"Весна как девушка, говорит — уже иду, а сама сидит в халате, с мокрой головой и ногти красит!", - написала девушка.

Фанаты сразу принялись комментировать эффектный образ:

"Вау это просто нереально красиво. Эффект очень нравится", "Удивительная", "Вау это просто нереально красиво, эффект очень нравится", "Вау, очень красиво", "Прекрасная богиня здесь", "Ахахах, это очень точно сказано про эту весну", "Милочка, ты божественна, очень красивый образ и фото", "Богиня любви!".

Мы писали, что известная модель Мила Кузнецова поделилась кокетливым образом в персиковой кофте.

Как можно заметить на последних кадрах из раздела Стори, Мила позировала в нежной кофте персикового цвета, которую специально расстегнула для лучшей демонстрации форм с пикантного ракурса.

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