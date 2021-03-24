Відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка була неймовірно популярною у 90-ті, взяла участь у черговій сміливій фотосесії

Сяюча Краса супермоделі не давала спокою багато років фанатам, які все ще запитують зірку під її постами в Instagram: як саме вона доглядає за собою, щоб виглядати так розкішно? Наомі правилами догляду за собою ділилася на раз і доводила їх дію на собі при кожній зйомці.

Як можна помітити на одному з фото, представленому на фан-акаунті, супермодель виглядає досить доглянуто, струнко і молодо. Настільки молодо, що навіть знімається без одягу або прикривається одними сітчастими кофтами з вишивкою на бюсті у формі квітів. Чорно-білий кадр не довелося доповнювати особливими деталями.

Лише довге чорне волосся зірки ідеально його завершували. Примітно, що раніше зірка чесно зізнавалася: ще в молодості частими укладаннями вона зіпсувала свої локони і була практично без волосся.

Тепер Наомі одержима зачісками і дуже боїться зіпсувати щось в собі. Чорна пантера в одному зі своїх інтерв'ю сказала, що ніколи не вдавалася до послуг пластичного хірурга, вона вважає за краще бути природною і боротися з віковими змінами шкіри обличчя і тіла самостійно.

Як можна помітити, за роки роботи, красуня зібрала найрізноманітніші образи з різних показів. Вона представляла неймовірні образи і навіть одного разу вийшла на подіум з оголеним бюстом.

На стартовому фото Наомі позувала разом з Готьє. Він вів "Чорну пантеру" по подіуму. Вона була одягнена в незвичайне зелене плаття, у якого замість спідниці були труси, ледь прикриті фатином. Наомі продефілювала в трусах, козирнувши стрункими підкачаними ніжками.

"Ви чарівна красуня«,» Хай живе королева«,» двоє, якими я захоплююся вічно, щоб розсунути межі«,» який вдалий образ«,» епічно, небезпечна кішечка", - пишуть користувачі Мережі.



Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл заманила апетитними вигинами в блискучій сукні:"виглядаєш на 21".

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