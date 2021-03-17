Известная модель Наоми Кэмпбелл снялась в весьма пикантной фотосессии, демонстрирующей ее тело

Секретами красоты популярной супермодели интересуются все, кто только видит ее новые фото в сети. В Инстаграм регулярно на фан-аккаунтах и страницах фотографов публикуются снимки с Наоми, позирующей в самых стильных нарядах и даже без них.

В этот раз серия фото всполошила сеть пикантностью, ведь на некоторых снимках модель позировала без лифчика и совершенно спокойно обнажила бюст. Одетая сначала в спущенное цветное платье, звезда показала тонкую талию, скрывая грудь длинными черными волосами.

Затем Наоми осталась просто в черном белье, вообще не скрывая фигуру. Черно-белые кадры выгодно показали ее красоту и стройность на побережье во время съемки.

Несколько лет назад модель рассказала, что стала вегетарианкой. Также модель не раз признавалась, что не может прожить и дня без зеленых соков из яблок, овощей и трав. Именно это помогает ей держать себя в идеальной форме вместе с тренировками: пилатесе и джиротонике.

До этого у себя в Инстаграм красотка опубликовала пикантный кадр, который свел с ума ее поклонников. На фото 50-летняя модель предстала в прозрачной черной блузке, под которой виднелся ее небольшой аккуратный бюст. Кэмпбелл прикрыла его наклейками, но фаны смогли все рассмотреть.

«Наоми, пожалуйста, будь скромнее», «Это было честью, фотографировать тебя», «Оглушительная», «Черная пантера на охоте», «Ты божество», «Так красиво», «Черная роза», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".