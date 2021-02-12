Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя и сестричек Шахиди
На фото Наоми позировала в блестящем красном платье с декольте и без белья. Волосы красотка решила оставить распущенными, а образ дополнила украшениями на руке. Рядом можно увидеть Яру Шахиди, которая стояла в желтом наряде. На втором кадре к красоткам добавилась и сестра Яры - Кери Шахиди. Модели улыбались и обнимались, сверкая своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"С 21-м днем рождения Яра Шахиди!! Еще один особенный поворот вокруг солнца ... наполненный тоннами благословений в этой новой главе под названием Жизнь ...", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Прекрасно", "Молодая королева", "С днем рождения", "Хорошего дня", "Наоми, выходи за меня замуж", "Наоми, ты сама выглядишь на 21", "У нее есть фото со всеми", "Боже, сколько красоты всего в одной женщине".
Мы писали, что британская супермодель Наоми Кэмпбелл решила быть в тренде и запостила себе мем о Берни Сандресе.
Так, на странице супермодели появилось фото с показа, на котором она дефилирует по подиуму в купальнике. При этом среди зрителей она дорисовала в фотошопе американского сенатора Берни Сандреса. Он якобы сидит на модном показе в перчатках и защитной маске.
Напомним, Наоми Кэмпбелл не устояла перед именитым красавцем и посветила прелестями
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл завлекла роскошными изгибами, не удержав парео на ветру
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