Известная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая была невероятно популярной в 90-е, приняла участие в очередной смелой фотосессии

Сияющая красота супермодели не давала покоя многие годы фанатам, которые все еще спрашивают звезду под ее постами в Инстаграм: как именно она ухаживает за собой, чтобы выглядеть так роскошно? Наоми правилами ухода за собой делилась на раз и доказывала их действие на себе при каждой съемке.

Как можно заметить на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, супермодель выглядит довольно ухожено, стройно и молодо. Настолько молодо, что даже снимается без одежды или прикрывается одними сетчатыми кофтами с вышивкой на бюсте в форме цветов. Черно-белый кадр не пришлось дополнять особыми деталями.

Лишь длинные черные волосы звезды идеально его завершали. Примечательно, что раньше звезда честно признавалась: еще в молодости частыми укладками она испортила свои локоны и была практически без волос.

Теперь Наоми одержима прическами и очень боится испортить что-то в себе. Черная пантера в одном из своих интервью сказала, что никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, она предпочитает быть естественной и бороться с возрастными изменениями кожи лица и тела самостоятельно.

Как можно заметить, за годы работы, красотка собрала самые разные образы с разных показов. Она представляла невероятные образы и даже однажды вышла на подиум с обнаженным бюстом.

На стартовом фото Наоми позировала вместе с Готье. Он вел «черную пантеру» по подиуму. Она была одета в необычное зеленое платье, у которого вместо юбки были трусы, едва прикрытые фатином. Наоми продефилировала в трусах, козырнув стройными подкачанными ножками.

«Вы волшебная красавица», «Да здравствует королева», «двое, которыми я восхищаюсь вечно, чтобы раздвинуть границы», «Какой удачный образ», «эпично, опасная кошечка», - пишут пользователи сети.



Напомним, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Наоми Кэмпбелл без лифчика устроила пылкую прогулку по пляжу: "Пантера на охоте".

Также Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл не стала надевать белье под прозрачную блузу, пленив мужчин: «Черная роза».