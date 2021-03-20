Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе і розповіла про правила
На фото Міла здалася в сукні з великим декольте, а образ доповнила милою сумочкою на руці. Красуня знімала себе на телефон, демонструючи пишний бюст в кращому ракурсі. Волосся Кузнєцова зібрала в хвіст, залишивши тільки чубок. Модель посміхалася і виблискувала яскравим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Десять ідеальних правил для жінок згодні?
1. Якщо жінка добре взута, значить вона добре одягнена.
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2. Щоб бути незамінною, потрібно весь час змінюватися.
3. Стримувати себе, коли прикро, і не влаштовувати сцен, коли боляче, - ось що таке ідеальна жінка.
4. Жінка повинна одягатися так, щоб чоловікові хотілося її роздягнути!
5. Чим гірше у дівчини справи, тим краще вона повинна виглядати", - написала зірка під фотографією.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Гаряче", "Сильно красива", "повністю згодна і приєднуюся до цих слів", "згідно на рахунок того, що потрібно постійно змінюватися і вдосконалюватися", "чудово смачно", "дуже красиво", " згодна на всі 100%. Правила дійсно ідеальні, їх і треба дотримуватися", "дуже хороші правила, я тепер буду їх дотримуватися, красуня".
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