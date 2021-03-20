Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе і розповіла про правила

На фото Міла здалася в сукні з великим декольте, а образ доповнила милою сумочкою на руці. Красуня знімала себе на телефон, демонструючи пишний бюст в кращому ракурсі. Волосся Кузнєцова зібрала в хвіст, залишивши тільки чубок. Модель посміхалася і виблискувала яскравим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Десять ідеальних правил для жінок згодні?

1. Якщо жінка добре взута, значить вона добре одягнена.

2. Щоб бути незамінною, потрібно весь час змінюватися.

3. Стримувати себе, коли прикро, і не влаштовувати сцен, коли боляче, - ось що таке ідеальна жінка.

4. Жінка повинна одягатися так, щоб чоловікові хотілося її роздягнути!

5. Чим гірше у дівчини справи, тим краще вона повинна виглядати", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Гаряче", "Сильно красива", "повністю згодна і приєднуюся до цих слів", "згідно на рахунок того, що потрібно постійно змінюватися і вдосконалюватися", "чудово смачно", "дуже красиво", " згодна на всі 100%. Правила дійсно ідеальні, їх і треба дотримуватися", "дуже хороші правила, я тепер буду їх дотримуватися, красуня".

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