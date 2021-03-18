Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, решила посоревноваться с Моной Лизой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, которое произвело фурор среди ее поклонников. Кузнецова надела платье с невероятно глубоким вырезом. Красотка снимала себя на селфи палку, делая акцент на пышных прелестях. На фоне стояла картина, которую, судя по всему, нарисовали специально для Милы. Эффектная блондинка была запечатлена в образе Моны Лизы. Правда, размер бюста сильно отличался от легендарной красотки.

«Ну улыбнись Мона Мила», - подписала фото звезда сети.

В комментариях пышногрудой блондинке традиционно оставили массу приятных слов.

«Мила, ты красивая как всегда, мне нравится», «Вау ты просто невероятно прекрасная, фото супер», «Люблю тебя, Мила, желаю тебе всего наилучшего в жизни», «а где ж улыбка?», «Эти глаза напротив!», «Ты выглядишь потрясающе, даже когда на лице нет улыбки», «Ты как всегда прекрасно выглядишь. Я восхищаюсь тобой Мила!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мила Кузнецова работает моделью. Прославиться ей помогла неприлично большая грудь.

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