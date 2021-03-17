Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15 размером, показала себя на ринге

На фото Мила позировала в цветочном платье с большим декольте. Девушка волосы оставила заправленными обручем, а в руках держала боксерский пояс. Красотка стояла на ринге возле стульчика на фоне зрителей. Кадр получился очень эффектным и зажигательным, ведь формы модели будоражат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой профиль девушки в одной из социальных сетей в Интернете.

"Что будет дальше?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Королева, да, титул", "Я теряю сравнение с тобой", "Ты меня очень заинтриговала. Интересно, что будет дальше", "Ого, красотка", "Ты победила!! Каждый раз", "Здравствуй. ..... У тебя потрясающее тело", "Выглядишь просто превосходно! Тебе очень идут такие награды)", "Ну ты как всегда шикарно выглядишь, не могу глаза отвести", "Поздравляю тебя", "Ну ничего себе где ты была. Выглядишь шикарно, симпатичное фото".

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На новом селфи звезда позировала в белой кофте с невероятным декольте и ярким макияжем с акцентом на губы.

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