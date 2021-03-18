Відома українська співачка Санта Дімопулос, учасниця "Танців з зірками", відвідала світський захід у стильному образі

Популярна раніше виконавиця зараз вражає своєю красою і кадрами з сімейних буднів, якими ділиться в Instagram. Так, зірка з легкістю розповідає про те, як доглядати за собою, як підтримувати красу і як завжди бути в центрі важливих для вас самих подій. Цього разу Санта відвідала благодійний літературний вечір.

Під час заходу Даша Астаф'єва, Санта Дімопулос та інші світські герої читали уривки з різних творів. Долучилися до читань також Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Валерія Гузема, Тимур та Інна Мірошниченко, Олексій Суханов та Олег Панюта та інші артисти.

Як виявилося, зірки вирішили підтримати ініціативу з підтримки притулку для тварин. Читання Санта відвідала в досить скромному, але акуратному образі – в чорному гольфі і брюках Дімопулос виглядала дуже стримано, а мінімум макіяжу зробили її більш суворою на вигляд.

Також Санта поділилася чуттєвим кадром з раннього відпочинку.

"Мені дуже хотілося відпочити від соц.і я трохи знизила свою активність тут. Думаючи про цей свій крок, я виявила ще одну причину, по якій мені захотілося паузи: занадто багато старань бути ідеальними. Я гортаю профілі своїх друзів, знайомих, передплатників і бачу там лише ті сторони життя, які ми хочемо показувати. І вони ідеальні. Ми всі тут ніби створюємо ідеальний світ і змушуємо себе в нього повірити", - написала зірка під фото.

"Смак заходу або світанку?))) ", "Але на фото ви знову ідеальна)", "золоті слова", "очманіла", "істина", "шикарне плаття", "Богиня", "я дуже люблю живі фото! Реальні, без фотошопу... Instagram це звичайно картинка, але і вона повинна бути з душею", - відповіли шанувальники.

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