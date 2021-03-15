Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала свою идеальную пластику

На кадрах красотка позировала в белом топе, штанах и кроссовках. Санта сначала танцевала под музыку, а после этого застыла на носочках, выгнув спинку назад и потянув руку. В этот момент Димопулос сделала стоп-кадр и сделала снимок черно-белым. Растяжка у девушки оказалась на высоте, что невозможно не заметить, хочется только добавить, что круче только Майкл Джексон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют:

"Волшебная", "Красивая леди", "Очень круто", "Невероятная красотка", "Ну прямо очень", "Элегантность зашкаливает", "Идеальная", "Великолепная", "Как всегда просто сногсшибательна и обворожительно красива", "Очаровательные", "Лучше всех...Санта-у тебя особая аура...", "Женщина -огонь и любовь", "Безупречна и женственна, как всегда".

Мы писали, что украинская певица Санта Димопулос покорила страстным образом.

В кадре Санта запрокинула руки за голову, повернувшись к фотографу, одарив зрителя страстным взглядом.

Санта одета в концертный костюм с пайетками, который добавляет искры образу.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" пленила влажными изгибами, поддавшись страсти на пляже

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